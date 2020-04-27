Инфекционный центр на 100 койко-мест откроют в Электрогорске

" Ведутся работы по перепрофилированию стационара Электрогорской городской больницы в инфекционное отделение для лечения больных COVID-19. Здесь будут созданы 100 койко-мест с кислородом. Завершить работы планируется 11 мая", - приводится цитата главы ведомства Владимира Локтева.

По его словам в здании будет проведено разделение корпуса на "чистые" и "грязные" зоны, создан санпропускник, проведен монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, отделка помещений. Общая площадь корпуса – две тысячи квадратных метров.