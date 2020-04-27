Путин поручил проанализировать механизм поддержки граждан при ЧС

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на совещании по паводкам поручил регионам и кабмину проанализировать весь механизм поддержки граждан, оказать помощь бизнесу.

"Поручаю еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи, других мер поддержки гражданам. Мы сейчас говорили это применительно к тем, у кого дома сгорели. Оказать помощь бизнесу", - сказал Путин.

Он добавил, что с федерального уровня должна быть оказана помощь регионам в случае природных бедствий.