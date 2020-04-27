Путин поручил проанализировать механизм поддержки граждан при ЧС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по паводкам поручил регионам и кабмину проанализировать весь механизм поддержки граждан, оказать помощь бизнесу.
"Поручаю еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи, других мер поддержки гражданам. Мы сейчас говорили это применительно к тем, у кого дома сгорели. Оказать помощь бизнесу", - сказал Путин.
Он добавил, что с федерального уровня должна быть оказана помощь регионам в случае природных бедствий.
"(Нужно) посмотреть, где здесь есть еще системные проблемы и нестыковки, и внести конкретные предложения по их устранению. В целом, прошу правительство рассмотреть все предложения, которые прозвучали сегодня со стороны регионов", - отметил президент.