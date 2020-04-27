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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:57
https://ria.ru/20200427/1570636588.html
В Самарской области подготовили 2368 коек для больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569488207_0:30:3533:2017_1036x0_80_0_0_294e9399e077f167169eff8bb487cf8f.jpg
РИА Новости

В Самарской области подготовили 2368 коек для больных COVID-19

15:57 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКойко-место на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией
Койко-место на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Койко-место на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Власти Самарской области завершили развертывание коек для больных COVID-19, превысив нормативный показатель на 200 мест, сообщил в понедельник губернатор региона Дмитрий Азаров.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 28 апреля в стране должен быть создан коечный фонд для лечения больных с коронавирусом. В Самарской области было необходимо развернуть 2168 коек.
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"Как и планировали, к сегодняшнему дню в наших больницах создали необходимое количество койко-мест для размещения заболевших коронавирусной инфекцией", - написал Азаров на своей странице в Instagram.
По его словам, в медучреждениях Самарской области развернуто 2368 коек, из них 923 с кислородной поддержкой, 759 оборудовали аппаратами искусственной вентиляции легких.
"По общему числу койко-мест на 200 превысили нормативный показатель, который рассчитан федеральным Минздравом. Но мы готовимся к любому повороту событий и работу продолжим", - добавил Азаров.
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Всего в Самарской области подтверждены 264 случая заболевания коронавирусом, 26 человек выздоровели, двое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская область
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