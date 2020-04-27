В Самарской области подготовили 2368 коек для больных COVID-19

Койко-место на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Койко-место на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией

САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Власти Власти Самарской области завершили развертывание коек для больных COVID-19, превысив нормативный показатель на 200 мест, сообщил в понедельник губернатор региона Дмитрий Азаров

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина , к 28 апреля в стране должен быть создан коечный фонд для лечения больных с коронавирусом. В Самарской области было необходимо развернуть 2168 коек.

"Как и планировали, к сегодняшнему дню в наших больницах создали необходимое количество койко-мест для размещения заболевших коронавирусной инфекцией", - написал Азаров на своей странице в Instagram.

По его словам, в медучреждениях Самарской области развернуто 2368 коек, из них 923 с кислородной поддержкой, 759 оборудовали аппаратами искусственной вентиляции легких.

"По общему числу койко-мест на 200 превысили нормативный показатель, который рассчитан федеральным Минздравом. Но мы готовимся к любому повороту событий и работу продолжим", - добавил Азаров.

Всего в Самарской области подтверждены 264 случая заболевания коронавирусом, 26 человек выздоровели, двое умерли.