СК назвал сообщение о живущих на теплотрассе беспризорниках выдумкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Следственные органы в Екатеринбурге выяснили, что информация о беспризорниках, живущих на теплотрассе, не соответствует действительности, сообщило в понедельник СУСК РФ по Свердловской области.
Ранее ведомство сообщало о доследственной проверке информации в СМИ о детях-беспризорниках, живущих на теплотрассе, один из которых якобы болен опасным заболеванием.
"(В ходе проверки) установлено, что указанные в публикации сведения не нашли своего подтверждения, поскольку оказались попросту выдуманными", - сообщает следственное управление, напоминая об ответственности, которая грозит за публикацию непроверенной информации.