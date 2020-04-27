На Ямале пьяный мужчина без прав сбил сотрудника ДПС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Лишенный прав пьяный водитель в Лишенный прав пьяный водитель в Ямало-Ненецком автономном округе наехал на сотрудника ДПС и протащил его по трассе, когда тот попросил предъявить документы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел в Салехарде утром в субботу на автодороге, ведущей к местному аэропорту. По информации следствия, сотрудник ДПС остановил автомобиль "Газель" под управлением 40-летнего мужчины, который сел за руль пьяным.

"После требования предъявить документы водитель начал движение, совершив наезд на сотрудника полиции. Во время движения полицейский зацепился одеждой за ручку двери автомобиля, и в таком состоянии обвиняемый на большой скорости протащил его по проезжей части на значительное расстояние", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что мужчина ранее был лишен водительских прав за нарушение ПДД, ему уже предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.