Путин поручил главе Кузбасса помочь пострадавшим от пожара в селах

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву и федеральным ведомствам помочь пострадавшим от пожара жителям кузбасских сел.

Пожар уничтожил 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт в селе Постниково Ижморского района; также сообщалось о нескольких горящих домах в селе Краснинское Промышленновского района , селе Пашково Яшкинского района , в районе Кедровка города Кемерово

"К примеру, есть один дом, в котором жили супруги - директор школы и ее муж физрук. Конечно… чтобы они не покинули эту деревню... мы отдельно подобрали им дом, сейчас он находится в стадии выкупа", — сказал Цивилев по видеосвязи на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Путин спросил у главы Кемеровской области , как власти планируют помогать люди, которые потеряли свои дома в результате пожара.

"У нас есть общая выплата на каждый сгоревший дом - 150 тысяч рублей, плюс 50 тысяч рублей на пристройки. И того 200 тысяч из областного бюджета. 20 тысяч рублей из муниципального бюджета, плюс мы этим людям, если у кого есть живность, до 50 тысяч рублей компенсируем потерю по живности", - рассказал Цивилев.

Также глава региона отметил, что власти помогают пострадавшим семенами.

"Если учитель, директор школы останутся, а все остальные уедут - учить некого будет, поэтому нужно помочь всем пострадавшим. Я прошу и Евгения Николаевича (Зиничева - главу МЧС ), и федеральные ведомства подключиться и помочь тем, у кого стен не осталось, потому что холодильник - это хорошо, и телевизор, может быть, тоже неплохо, но если стен нет, если дома нет, некуда разместить ни холодильник, ни телевизор", - сказал Путин.