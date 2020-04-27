Путин поручил главе Кузбасса помочь пострадавшим от пожара в селах

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву и федеральным ведомствам помочь пострадавшим от пожара жителям кузбасских сел.
Пожар уничтожил 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт в селе Постниково Ижморского района; также сообщалось о нескольких горящих домах в селе Краснинское Промышленновского района, селе Пашково Яшкинского района, в районе Кедровка города Кемерово.
"К примеру, есть один дом, в котором жили супруги - директор школы и ее муж физрук. Конечно… чтобы они не покинули эту деревню... мы отдельно подобрали им дом, сейчас он находится в стадии выкупа", — сказал Цивилев по видеосвязи на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Путин спросил у главы Кемеровской области, как власти планируют помогать люди, которые потеряли свои дома в результате пожара.
"У нас есть общая выплата на каждый сгоревший дом - 150 тысяч рублей, плюс 50 тысяч рублей на пристройки. И того 200 тысяч из областного бюджета. 20 тысяч рублей из муниципального бюджета, плюс мы этим людям, если у кого есть живность, до 50 тысяч рублей компенсируем потерю по живности", - рассказал Цивилев.
Также глава региона отметил, что власти помогают пострадавшим семенами.
"Если учитель, директор школы останутся, а все остальные уедут - учить некого будет, поэтому нужно помочь всем пострадавшим. Я прошу и Евгения Николаевича (Зиничева - главу МЧС), и федеральные ведомства подключиться и помочь тем, у кого стен не осталось, потому что холодильник - это хорошо, и телевизор, может быть, тоже неплохо, но если стен нет, если дома нет, некуда разместить ни холодильник, ни телевизор", - сказал Путин.
"Вот этим займитесь, Сергей Евгеньевич (Цивилев - глава Кузбасса), вместе с коллегами. Я думаю, меня все услышали. Надо сделать. Это небольшая программа, но она должна быть. Когда массово горят дома, мы помогаем людям, здесь не массово, но люди также страдают как при массовых пожарах, там надо людям помочь здесь. И предложения мне представьте", - сказал президент.