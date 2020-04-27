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Омская область
2020-04-27T16:32
https://ria.ru/20200427/1570636404.html
Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570638670_0:46:1500:890_1036x0_80_0_0_9ba70076692c0aeed163dec92b3f3a70.jpg
РИА Новости

Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения

15:55 27.04.2020 (обновлено: 16:32 27.04.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской области Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения
Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Правительство Омской области выделило дополнительно 32 миллиона рублей на продуктовые наборы для населения, общая сумма выделенных на эти цели средств составила 52 миллиона рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.
Продуктовые наборы выдают жителям Омской области в качестве меры поддержки на период действия режима самоизоляции в регионе из-за распространения коронавируса. По данным правительства Омской области, ранее на продуктовую помощь из резервного фонда региона уже выделили 20 миллионов рублей.
"По распоряжению губернатора Александра Буркова на продуктовую помощь дополнительно выделено 32 миллиона рублей. Продуктовые наборы "Доброе дело" получат более 116 тысяч омичей", - сообщили в пресс-службе.
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Продуктовый набор стоимостью 500 рублей состоит из муки, круп, макаронных изделий, сахара, ультрапастеризованного молока, подсолнечного масла, чая и печенья, уточнили в правительстве. Продуктовые наборы омичам доставляют социальные работники, их получили уже более 20 тысяч жителей региона.
Продуктовый набор могут получили многодетные малоимущие семьи (получающие пособия на ребенка), неработающие пенсионеры (получающие минимальную пенсию), участники государственной программы по переселению соотечественников (не успевшие оформить гражданство), семьи с детьми (в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации). Набор продуктов выдается один раз, для семей с детьми один продуктовый набор полагается на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.
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