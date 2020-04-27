Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с коронавирусом

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом в обеих странах и договорились координировать усилия для преодоления последствий пандемии, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
"Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса. Глава государства выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас находится в эпицентре пандемии COVID-19… Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности", - говорится в сообщении.
Также президенты выразили заинтересованность в восстановлении динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемиологической ситуации. "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и только этот визит станет возможным", - цитирует Зеленского пресс-службы. Отмечается, что Макрон подтвердил намерение посетить Украину.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф