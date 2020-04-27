Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с коронавирусом

"Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса. Глава государства выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас находится в эпицентре пандемии COVID-19… Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности", - говорится в сообщении.

Также президенты выразили заинтересованность в восстановлении динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемиологической ситуации. "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и только этот визит станет возможным", - цитирует Зеленского пресс-службы. Отмечается, что Макрон подтвердил намерение посетить Украину.