Путин поручил дополнительно оснастить регионы спасательной техникой

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно оснастить спасательной и иной техникой спецназначения регионы, которым это необходимо.
"На прошлой неделе на совещании по вопросам развития автопрома я уже сказал о принятом решении дополнительно закупить около 25 тысяч машин для нужд федеральных ведомств. Поручаю в рамках таких закупок в приоритетном порядке дооснастить региональные подразделения МЧС спасательной, пожарной и иной техникой спецназначения", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Он отметил, что речь прежде всего идет о тех субъектах РФ, где риски природных пожаров и паводков наиболее высоки.