В Казахстане разрешили выезжать на дачи и гулять во дворе

АЛМА-АТА, 27 апр - РИА Новости. Выход во двор и выезд на дачи разрешили казахстанские власти гражданам республики в рамках частичного ослабления режима карантина, введенного из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства страны.

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"Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Мамин, которого цитирует пресс-служба.