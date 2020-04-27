В Казахстане разрешили выезжать на дачи и гулять во дворе

АЛМА-АТА, 27 апр - РИА Новости. Выход во двор и выезд на дачи разрешили казахстанские власти гражданам республики в рамках частичного ослабления режима карантина, введенного из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства страны.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,8 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Одновременно президент сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
"Акимам (главам - ред.) областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля текущего года доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами", - говорится в сообщении правительства по итогам заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.
Премьер Аскар Мамин в ходе заседания комиссии поручил обратить особое внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
"Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Мамин, которого цитирует пресс-служба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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