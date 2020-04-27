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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-04-27T15:49
https://ria.ru/20200427/1570636042.html
Текслер поручил усилить контроль за соблюдением самоизоляции в Златоусте
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/79/1551957963_0:47:3129:1807_1036x0_80_0_0_bc0d9109f0297517e52f0022b805442c.jpg
РИА Новости

Текслер поручил усилить контроль за соблюдением самоизоляции в Златоусте

15:49 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Контроль за соблюдением самоизоляции жителями Златоуста в Челябинской области, где в местной больнице был выявлен очаг по коронавирусной инфекции и в целом заразились 113 человек, необходимо усилить, сказал в понедельник губернатор региона Алексей Текслер.
В четверг сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу Текслер сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже количество заболевших увеличилось почти до 100.
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"Поручаю вам усилить контроль за соблюдением изоляции лицами, которым выданы или будут выданы постановления Роспотребнадзора. Делайте это совместно с органами полиции. Также поручаю обеспечить особый контроль соблюдения режима самоизоляции. Должна вестись непрерывная информационная работа с гражданами, патрулирование улиц полицией. Также - обеспечить комплексную санитарную обработку улиц и домов. Главное сейчас – ответственность и неукоснительное соблюдение правил", - сказал губернатор, обращаясь к главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому посредством видеоконференцсвязи.
Текслер также уточнил, что сейчас индекс самоизоляции в Златоусте стал выше, "был очаг, люди на это реагируют".
Губернатор напомнил, что за сутки по больнице в Златоусте подтвердилось 16 человек с COVID-19, в общей сложности там заболели 113 человек, из них 63 сотрудника больницы, в том числе 14 врачей, и 50 пациентов, пояснил он журналистам.
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"Они госпитализированы, большинство в легком состоянии, и 1 тяжелый пациент на аппарате ИВЛ. С момента выявления очага был отработан первый и второй круг контактных заболевших. Всего было сделано 1233 анализа. А всего в Златоусте выявлено 161 инфицированный. Все с положительным результатом проходят лечение. Всем, кто контактировал с больными, даже с отрицательным результатом, предписано уйти на карантин", - сказал он.
По мнению Текслера, сейчас важно сделать правильные выводы из произошедшего в Златоусте, так как ситуация не уникальна, похожие случаи происходили в других регионах страны и в мире.
По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, в Златоусте проведены все мероприятия по локализации очага, завтра в город приедет эпидемиолог областной клинической больницы №3, чтобы составить план окончательных мероприятий для предотвращения повторных заносов и провести инструктажи персонала. Из всех заболевших сотрудников 14 – врачи, остальные - младший медперсонал, порядка 24 медсестер, и другой персонал, который работал в больнице, сказала она. "Еще 314 проб возьмут сегодня, и это будет второй круг контактов, который мы полномасштабно обследуем. И на основании этих результатов можно будет судить об окончательном купировании очага. Кроме того, те врачи, которые были в контакте с главным врачом, завтра уже выходят на работу. Прошло более 2 недели с момента их первого контакта и, в принципе, больница начнет постепенно наполняться врачами", - сказала она журналистам.
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По ее мнению, все необходимые мероприятия были проведены и "надеемся, что удалось купировать этот очаг, так как прирост заболевших пошел на спад и, главное, выдержать эту динамику в ближайшую неделю".
По словам главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского, в настоящее время работа по контролю за соблюдением самоизоляции лицами, которым вручены постановления Роспотребнадзора, только активизируется. Работа по дезинфекции проводилась своими силами, завтра ожидается помощь от МЧС – обработка остановок транспорта, дорог, тротуаров. "Проводим с населением разъяснительную работу… Учитывая, что очаг инфекции у нас локализован, считаю, что вводить карантин на территории Златоустовского городского округа, нет необходимости", - сказал он.
На утро 27 апреля в Челябинской области подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Из подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц. Три человека умерли, причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, сопутствующим стал COVID-19. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Челябинская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗлатоустЧелябинская областьОбщество
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