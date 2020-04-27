Текслер поручил усилить контроль за соблюдением самоизоляции в Златоусте

В четверг сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу Текслер сообщил, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Позже количество заболевших увеличилось почти до 100.

"Поручаю вам усилить контроль за соблюдением изоляции лицами, которым выданы или будут выданы постановления Роспотребнадзора . Делайте это совместно с органами полиции. Также поручаю обеспечить особый контроль соблюдения режима самоизоляции. Должна вестись непрерывная информационная работа с гражданами, патрулирование улиц полицией. Также - обеспечить комплексную санитарную обработку улиц и домов. Главное сейчас – ответственность и неукоснительное соблюдение правил", - сказал губернатор, обращаясь к главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому посредством видеоконференцсвязи.

Текслер также уточнил, что сейчас индекс самоизоляции в Златоусте стал выше, "был очаг, люди на это реагируют".

Губернатор напомнил, что за сутки по больнице в Златоусте подтвердилось 16 человек с COVID-19, в общей сложности там заболели 113 человек, из них 63 сотрудника больницы, в том числе 14 врачей, и 50 пациентов, пояснил он журналистам.

"Они госпитализированы, большинство в легком состоянии, и 1 тяжелый пациент на аппарате ИВЛ. С момента выявления очага был отработан первый и второй круг контактных заболевших. Всего было сделано 1233 анализа. А всего в Златоусте выявлено 161 инфицированный. Все с положительным результатом проходят лечение. Всем, кто контактировал с больными, даже с отрицательным результатом, предписано уйти на карантин", - сказал он.

По мнению Текслера, сейчас важно сделать правильные выводы из произошедшего в Златоусте, так как ситуация не уникальна, похожие случаи происходили в других регионах страны и в мире.

По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, в Златоусте проведены все мероприятия по локализации очага, завтра в город приедет эпидемиолог областной клинической больницы №3, чтобы составить план окончательных мероприятий для предотвращения повторных заносов и провести инструктажи персонала. Из всех заболевших сотрудников 14 – врачи, остальные - младший медперсонал, порядка 24 медсестер, и другой персонал, который работал в больнице, сказала она. "Еще 314 проб возьмут сегодня, и это будет второй круг контактов, который мы полномасштабно обследуем. И на основании этих результатов можно будет судить об окончательном купировании очага. Кроме того, те врачи, которые были в контакте с главным врачом, завтра уже выходят на работу. Прошло более 2 недели с момента их первого контакта и, в принципе, больница начнет постепенно наполняться врачами", - сказала она журналистам.

По ее мнению, все необходимые мероприятия были проведены и "надеемся, что удалось купировать этот очаг, так как прирост заболевших пошел на спад и, главное, выдержать эту динамику в ближайшую неделю".

По словам главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского, в настоящее время работа по контролю за соблюдением самоизоляции лицами, которым вручены постановления Роспотребнадзора, только активизируется. Работа по дезинфекции проводилась своими силами, завтра ожидается помощь от МЧС – обработка остановок транспорта, дорог, тротуаров. "Проводим с населением разъяснительную работу… Учитывая, что очаг инфекции у нас локализован, считаю, что вводить карантин на территории Златоустовского городского округа, нет необходимости", - сказал он.

На утро 27 апреля в Челябинской области подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Из подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц. Три человека умерли, причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, сопутствующим стал COVID-19. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.