Красноярские власти лишат поддержки фермеров за палы на полях

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сельхозпроизводителей Красноярского края будут лишать государственной поддержки за неконтролируемые палы на их полях, сказал губернатор региона Александр Усс в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ .
"По моему поручению подготовлены предложения о лишении господдержки тех сельхозтоваропроизводителей, которые допускают неконтролируемые пожоги на своих полях. Скажу, для меня лично это болезненное решение. Объем господдержки порядка пяти миллиардов рублей", - отметил Усс.
Он заявил, что Красноярский край на протяжении многих лет является рекордсменом по урожайности от Урала до Дальнего Востока, и принятое решение может отразиться на эффективности работы селян.
Власти региона с 24 апреля ввели в лесных районах режим ЧС. Он предполагает ограничение доступа людей в леса и привлечение дополнительных сил и техники согласно сводному плану тушения лесных пожаров. Кроме того, будет усилено патрулирование лесов.