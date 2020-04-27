Красноярские власти лишат поддержки фермеров за палы на полях

"По моему поручению подготовлены предложения о лишении господдержки тех сельхозтоваропроизводителей, которые допускают неконтролируемые пожоги на своих полях. Скажу, для меня лично это болезненное решение. Объем господдержки порядка пяти миллиардов рублей", - отметил Усс.