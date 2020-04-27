Газ придет в этом году в дома более семи тысяч семей Пермского края

ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Порядка 7,5 тысяч семей . Порядка 7,5 тысяч семей Пермского края в этом году подключат свои дома к газу благодаря строительству в регионе 36 газопроводов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.

"В этом году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов и подключить к газу дома порядка 7,5 тысяч семей. На эти цели из различных источников планируется направить почти 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам совещания врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. Совещание прошло в понедельник в режиме видеоконференцсвязи.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что по состоянию на 1 января текущего года в Пермском каре газифицированы 408 населенных пунктов и более 107 тысяч домовладений.

"Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. Несмотря на то, что темпы подключения жителей к газу серьезно выросли, потребность жителей Пермского края в новых газопроводах все равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы", - цитирует Махонина пресс-служба главы региона.