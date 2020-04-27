Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T15:46
https://ria.ru/20200427/1570635806.html
Газ придет в этом году в дома более семи тысяч семей Пермского края
https://cdn24.img.ria.ru/images/153138/51/1531385193_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_9fac4840306b7930da5011c1be01d7c4.jpg
РИА Новости

Газ придет в этом году в дома более семи тысяч семей Пермского края

15:46 27.04.2020
145
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая плита в жилом доме в Киеве
Газовая плита в жилом доме в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Порядка 7,5 тысяч семей Пермского края в этом году подключат свои дома к газу благодаря строительству в регионе 36 газопроводов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"В этом году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов и подключить к газу дома порядка 7,5 тысяч семей. На эти цели из различных источников планируется направить почти 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам совещания врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. Совещание прошло в понедельник в режиме видеоконференцсвязи.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что по состоянию на 1 января текущего года в Пермском каре газифицированы 408 населенных пунктов и более 107 тысяч домовладений.
"Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. Несмотря на то, что темпы подключения жителей к газу серьезно выросли, потребность жителей Пермского края в новых газопроводах все равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы", - цитирует Махонина пресс-служба главы региона.
Виды Перми
21 апреля, 20:13
В Пермском крае создан совет для реализации нацпроектов
По информации правительства, в рамках совещания обсуждался также вопрос реализации инвестиционного проекта по вводу в эксплуатацию двух котельных в Нытвенском городском округе. "Левобережная котельная уже снабжает жителей Нытвы теплом. Ввод в эксплуатацию правобережной котельной запланирован на сентябрь 2020 года <…> Ввод в эксплуатацию новых источников генерации позволит обеспечить жителей более качественным теплом, повысит эффективность работы систем теплоснабжения", - подчеркнули в пресс-службе губернатора.
000000
Дмитрий МахонинПермский край
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37В главконтроле Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
14:18ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
14:18У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
14:17В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
Лента новостейМолния