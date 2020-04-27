В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 18926

"На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 18926 случаев заражения, 2274 человека - скончались", - заявил Валленстен. Таким образом, за неделю было подтверждено более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19 и почти 700 смертей, связанных с коронавирусом.

По данным Управления социальной защиты населения, в настоящее время в Швеции доступны более тысячи коек интенсивной терапии, оборудованных аппаратами ИВЛ. Всего с начала эпидемии в конце февраля этого год, лечение в отделениях интенсивной терапии прошли 1353 пациента. Как сообщает Статистическое бюро Швеции, более 90% скончавшихся - люди старше 70 лет, в возрастной группе младше 50 лет смертность составляет 1%. Более половины случаев смерти от коронавируса в Швеции зафиксированы в регионе Стокгольма.