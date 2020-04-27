В Тверской области ограничили посещение лесов из-за угрозы пожаров

"Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.