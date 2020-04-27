В Тверской области ограничили посещение лесов из-за угрозы пожаров

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Ограничение на посещение лесов в майские праздники введено в Тверской области из-за угрозы пожаров, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в регионе до 14 мая введено ограничение на посещение лесов, также там запрещено разводить костры. Это связано с действием особого противопожарного режима. Нарушение влечет административный штраф до 5 тысяч рублей.
"Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.
Власти отмечают: мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведется при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией "Роскосмос" организована система космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области.