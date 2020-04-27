Красноярский губернатор попросил средства на лесопожарный центр

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Красноярскому краю требуется пять миллиардов рублей на создание лесопожарного центра для тушения пожаров на севере региона, сообщил губернатор региона Александр Усс в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

"Наши севера, где в зоне контроля проходит до 80% пожаров. Летом прошлого года в протоколе совещания, которое проводил Дмитрий Анатольевич Медведев, было зафиксировано создать на севере специализированный лесопожарный центр. Это крайне необходимо, учитывая, что там начинают работать активно нефтяники, угольщики... К сожалению, федеральное финансирование на создание этого центра не предусмотрено. Деньги значительные – порядка пяти миллиардов рублей. Я попросил бы вернуться к решению этого вопроса", - сказал Усс.

Он отметил, что центр мог бы помогать с тушением лесных пожаров не только на территории края, но и на части территории Якутии.

Идею о создании лесопожарного центра в зоне контроля на севере края Усс озвучил в июле прошлого года на совещании с тогдашним премьером Дмитрием Медведевым. Медведев тогда поручил подготовить ему предложения по созданию лесопожарных центров для тушения пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

По данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае в понедельник действуют 26 лесных пожаров на 2,5 тысячи гектаров.