В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
По данным следствия, 7 января в Новоалтайске пропал подросток 15 лет и девушка 18 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".
"Следователями, следователями-криминалистами СК России, оперативными сотрудниками полиции, гражданами и волонтерами не прекращались поиски молодых людей. Сегодня на участке местности в Первомайском районе были обнаружены их тела", — говорится в сообщении.
Добавляется, что назначены судебные экспертизы, в том числе по установлению причины смерти.
Региональные СМИ ранее сообщали, что к пропаже молодых людей может иметь отношение 48-летний житель Новоалтайска, у которого якобы они ночевали. В ГУ МВД не подтвердили причастность мужчины, однако сообщили, что он был задержан и доставлен в отделение полиции, где покончил жизнь самоубийством.