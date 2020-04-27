Финансирование проекта "Чистый воздух" может снизиться на 15 млрд рублей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Финансирование проекта по улучшению качества воздуха в городах РФ "Чистый воздух", который входит в нацпроект "Экология", может снизиться на 15 миллиардов рублей, если их перенаправят на другие нужды, сообщил РИА Новости источник в Росприроднадзоре, знакомый с ситуацией.
"Проект "Чистый воздух" может потерять 15 миллиардов рублей. Решение не принято, но именно эта цифра в данный момент обсуждается", - сказал собеседник агентства.
Согласно паспорту проекта, на его финансирование из бюджета планируется выделить свыше 120 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что большую часть трат на "Чистый воздух" составят частные инвестиции.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Выполнение мероприятий проекта позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в этих городах на более чем 20% по сравнению с 2017 годом.
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