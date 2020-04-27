Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
Специалист отметил, что пандемия коронавируса позволит подготовиться к следующим подобным ситуациям.
"Будет другая эпидемия, обязательно будет. <…> Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов", — заявил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.