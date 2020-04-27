В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 24 тысячи

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 24 027, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 27 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 928 (25 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 28 человек, до 1357.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 496 подтвержденных случаев заражения, из них умер 536 человек.
Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.