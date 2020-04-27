В ЕС опровергли сообщения о давлении Китая по докладу о дезинформации

Европейский представитель подчеркнул, что в ЕС не комментируют утечки, касающиеся внутренних документов, а также контакты по дипломатическим каналам. "Наши публикации полностью независимые. Что касается коммуникации с нашими внешними и внутренними партнерами, то я не могу это комментировать, речь идет о дипломатических обменах. Содержания этих контактов, как правило, не обсуждается публично", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза.