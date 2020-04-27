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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:42
https://ria.ru/20200427/1570635342.html
В ЕС опровергли сообщения о давлении Китая по докладу о дезинформации
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:74:3074:1803_1036x0_80_0_0_d1cae2a784259a62950747357f1a1da5.jpg
РИА Новости

В ЕС опровергли сообщения о давлении Китая по докладу о дезинформации

15:42 27.04.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза опроверг сообщения СМИ о давлении Китая в связи с публикацией доклада ЕС, где, в том числе, говорится о роли Пекина в распространении дезинформации по коронавирусу.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ЕС и внутреннюю переписку, что Китай пытался не допустить публикацию данных в докладе ЕС о том, что Пекин якобы способствует распространению дезинформации по кризису вокруг COVID-19. При этом доклад все-таки был обнародован, но, по данным агентства, критика в адрес Китая была смягчена.
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"Мы не вносили никаких изменений… Окончательная редакция обусловлена внутренними, а не внешними факторам", - сказал европейский представитель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.
Он пояснил, что есть доклады, которые готовятся для внутреннего пользования в ЕС, и другие, предназначенные для публикации. По словам представителя ЕК, процедуры подготовки таких документов отличаются.
Европейский представитель подчеркнул, что в ЕС не комментируют утечки, касающиеся внутренних документов, а также контакты по дипломатическим каналам. "Наши публикации полностью независимые. Что касается коммуникации с нашими внешними и внутренними партнерами, то я не могу это комментировать, речь идет о дипломатических обменах. Содержания этих контактов, как правило, не обсуждается публично", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза.
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Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, которые, по ее мнению, являются преднамеренной дезинформацией.
Как ранее заявлял официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай своевременно передал ВОЗ и другим странам информацию об эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гэн ШуанБрюссельЕвросоюзКитайВ мире
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