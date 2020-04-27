В ЕС опровергли сообщения о давлении Китая по докладу о дезинформации

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ЕС и внутреннюю переписку, что Китай пытался не допустить публикацию данных в докладе ЕС о том, что Пекин якобы способствует распространению дезинформации по кризису вокруг COVID-19. При этом доклад все-таки был обнародован, но, по данным агентства, критика в адрес Китая была смягчена.
"Мы не вносили никаких изменений… Окончательная редакция обусловлена внутренними, а не внешними факторам", - сказал европейский представитель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.
Он пояснил, что есть доклады, которые готовятся для внутреннего пользования в ЕС, и другие, предназначенные для публикации. По словам представителя ЕК, процедуры подготовки таких документов отличаются.
Европейский представитель подчеркнул, что в ЕС не комментируют утечки, касающиеся внутренних документов, а также контакты по дипломатическим каналам. "Наши публикации полностью независимые. Что касается коммуникации с нашими внешними и внутренними партнерами, то я не могу это комментировать, речь идет о дипломатических обменах. Содержания этих контактов, как правило, не обсуждается публично", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза.
Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, которые, по ее мнению, являются преднамеренной дезинформацией.
Как ранее заявлял официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай своевременно передал ВОЗ и другим странам информацию об эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф