В России 111 сотрудников ракетно-космической отрасли заболели COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли достигло 111, выздоровели 11 человек, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Двадцать третьего апреля сообщалось о 71 зараженном и двух умерших. Всего в отрасли работают около 200 тысяч человек.
"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV), на 15.00 27.04.2020: всего заболевших - 111, выздоровевших - 11, умерших - три", - написал Рогозин в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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