Путин поручил выделить средства регионам с высоким риском лесных пожаров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину России выделить дополнительные ресурсы регионам с высоким риском лесных пожаров, такое поручение он дал на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
На совещании глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обратил внимание на недостаточное финансирование передаваемых регионам полномочий в лесной политике: в частности на нехватку средств на увеличение численности лесничих.
27 апреля, 14:30Путин поручил регионам не забывать об угрозе паводков и пожаров
"Давайте, разберитесь между собой. Я обращаюсь к Дмитрию Николаевичу (Кобылкину - ред.) и к Антону Германовичу (Силуанову - ред.). Лесные полномочия передаются в регионы, надо определять, а это министерство может сделать, где наибольшие пожароопасности складываются и туда направлять дополнительные ресурсы. Поговорим ещё об этом чуть позже", - сказал Путин.
Глава Минфина в свою очередь отметил, что уже сейчас федеральный бюджет направляет в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшем образом, больше средств.
"Согласен, что по ряду субъектов, где риски пожаров существуют, надо ещё раз посмотреть, мы такое поручение отработаем", - пообещал Силуанов.