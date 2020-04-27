Путин поручил выделить средства регионам с высоким риском лесных пожаров

"Давайте, разберитесь между собой. Я обращаюсь к Дмитрию Николаевичу (Кобылкину - ред.) и к Антону Германовичу (Силуанову - ред.). Лесные полномочия передаются в регионы, надо определять, а это министерство может сделать, где наибольшие пожароопасности складываются и туда направлять дополнительные ресурсы. Поговорим ещё об этом чуть позже", - сказал Путин.