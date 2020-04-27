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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T12:20
https://ria.ru/20200427/1570635153.html
Дмитрий Киселев рассказал о джазовом марафоне в поддержку врачей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570617407_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_377685fd8dfcdef19e906bd4be8bfef8.jpg
РИА Новости

Дмитрий Киселев рассказал о джазовом марафоне в поддержку врачей

15:53 27.04.2020 (обновлено: 12:20 30.04.2020)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев объявил о проведении 30 апреля джазового марафона в поддержку врачей — Doctor Jazz Party.

“Россия солидарна со всем миром в беспецедентом сражении с коронавирусом. В Международный день джаза мы дадим старт нашему марафону Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и медиков, тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией. Оставайтесь дома, слушайте джаз и помогите врачам", — сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в видеообращении.

Марафон начнется 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира (полный список — на сайте фестиваля). К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах — с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.
Организаторами благотворительного онлайн-марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
27 апреля, 10:28Doctor Jazz Party
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.
Информационные партнеры Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия — Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
27 апреля, 11:46Doctor Jazz Party
Глава РФПИ: Doctor Jazz Party покажет важность диалога в борьбе с вирусом
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Композитор и пианист Даниил Крамер во время награждения на концерте в честь юбилейного съезда Международного союза музыкальных деятелей.
21 марта, 08:00Культура
Пианист Даниил Крамер: не только гречневой кашей надо наполнять душу
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Doctor Jazz PartyКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯндексМузыкаНовости культурыФестиваль Koktebel Jazz PartyВКонтактеMail.Ru GroupДмитрий Киселев
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