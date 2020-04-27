Дмитрий Киселев рассказал о джазовом марафоне в поддержку врачей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев объявил о проведении 30 апреля джазового марафона в поддержку врачей — Doctor Jazz Party.
“Россия солидарна со всем миром в беспецедентом сражении с коронавирусом. В Международный день джаза мы дадим старт нашему марафону Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и медиков, тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией. Оставайтесь дома, слушайте джаз и помогите врачам", — сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в видеообращении.
Марафон начнется 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира (полный список — на сайте фестиваля). К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах — с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.
Организаторами благотворительного онлайн-марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.
Информационные партнеры Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия — Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.