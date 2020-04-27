Дмитрий Киселев рассказал о джазовом марафоне в поддержку врачей

“Россия солидарна со всем миром в беспецедентом сражении с коронавирусом. В Международный день джаза мы дадим старт нашему марафону Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и медиков, тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией. Оставайтесь дома, слушайте джаз и помогите врачам", — сказал гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в видеообращении.