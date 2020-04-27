Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" вошел в ТОП-10 рейтинга благотворительных НКО

"Мы считаем важным привлекать внимание к сфере благотворительности. Мы всегда готовы делиться опытом, результатами нашей работы – а это сотни проектов, нацеленных на повышение качества жизни и социальной стабильности в регионах. Это помогает делать сферу социального развития более открытой, профессиональной и эффективной ", - сказал президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ", заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.