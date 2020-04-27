Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" вошел в ТОП-10 рейтинга благотворительных НКО

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" занял шестое место в рейтинге благотворительных корпоративных и частных некоммерческих организаций (НКО) России, подготовленным агентством RaEx (РАЭКС-Аналитика) на основе официальной бухгалтерской отчетности НКО за 2016-2018 гг. и информации их интернет-сайтов по интегральным показателям "масштаб деятельности", "информационная прозрачность", "признание обществом", сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.
В рейтинге приняли участие около трехсот российских НКО.
"Мы считаем важным привлекать внимание к сфере благотворительности. Мы всегда готовы делиться опытом, результатами нашей работы – а это сотни проектов, нацеленных на повышение качества жизни и социальной стабильности в регионах. Это помогает делать сферу социального развития более открытой, профессиональной и эффективной ", - сказал президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ", заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
Для справки:
Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" занимается реализацией социальных и благотворительных программ АО "СУЭК", одной из ведущих угледобывающих компаний мира. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России, на них работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко. СУЭК – признанный лидер корпоративной социальной ответственности. Компания заняла первое место в рэнкинге "Лидеры корпоративной благотворительности" (проект газеты "Ведомости", Форума доноров и PWC), неоднократно побеждала в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса" в социальных номинациях, стала ведущей частной компанией России в рэнкинге социальной ответственности журнала "Эксперт".