Путин поручил определить требуемый объем средств защиты для МЧС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить требуемый объем средств защиты для сотрудников МЧС в связи с ситуацией с коронавирусом.
"Особенностью этого года является работа в условиях коронавирусной инфекции. ... В этой связи прошу с учетом прогноза ситуации в конкретных регионах, прогноза эпидемиологической обстановки определить требуемые объемы средств индивидуальной защиты для сотрудников МЧС, для других служб и организаций, добровольцев и волонтеров, уже сейчас формировать необходимый и достаточный резерв", - поручил Путин по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, трансляция которого велась в эфире "России 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.