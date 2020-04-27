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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:35
https://ria.ru/20200427/1570634945.html
В Ивановской области число заразившихся COVID-19 выросло до 282
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Ивановской области число заразившихся COVID-19 выросло до 282

15:35 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на восемь - до 274 человек, в реанимации находятся 18 пациентов, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 27 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 8 диагнозов). Выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
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Два пациента в регионе умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказал в понедельник журналистам, что в регионе из 499 коек, развернутых для борьбы с COVID-19, на сегодняшний день заняты 250.
"Мы, конечно, развернем дополнительные койки. Всего запланировано развернуть в два раза больше коек, чем по требованиям Минздрава, и они продолжают готовиться", - приводит слова Фокина облправительство.
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Он отметил, что сейчас в стационаре находятся пациенты с подтвержденным COVID-19, подозрением на него, с пневмонией и пациенты с ОРВИ "среднего и тяжелого течения".
"В реанимации 18 пациентов, из них 10 человек – на кислородной поддержке, ещё 2 – на аппаратах ИВЛ. У одного из них положительная динамика, у другого состояние стабильно тяжелое. У остальных на фоне проводимого лечения наблюдается положительная динамика", - пояснил Фокин.
Всего в Ивановской области под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находился 7081 человек, за сутки под наблюдение взяты 58 человек. После двухнедельного карантина выписаны 5132 человека, за сутки выписаны 23 человека. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1949 человек с разными сроками окончания карантина.
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