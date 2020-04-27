Путин поручил проводить постоянный мониторинг ситуации с пожарами

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проводить постоянный мониторинг ситуации с паводками и пожарами, сохранять самый высокий уровень готовности.
"Считаю важным, что мы в комплексе оценили текущую ситуацию. В целом она выглядит действительно стабильной и контролируемой. Но мы с вами прекрасно знаем, как быстро обстановка может меняться. В связи с этим поручаю продолжать постоянный мониторинг и предпринимать все необходимые действия для предотвращения рисков, причем на ранних стадиях", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
"Вновь прошу всех вас, ваших коллег в регионах сохранять самый высокий уровень готовности", - добавил он.
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