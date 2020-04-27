На вебинаре SputnikPro обсудили фейки о коронавирусе

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Международный вебинар по проблеме распространения фейков в условиях пандемии Международный вебинар по проблеме распространения фейков в условиях пандемии коронавируса состоялся в рамках проекта SputnikPrо. На нем перед молодыми журналистами из 14 стран выступил один из ведущих тренеров в области практической журналистики, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров.

"Коронавирус угрожает нашему здоровью, но пандемия, как всякое бедствие, несет с собой и волну фейков, слухов, способных помешать борьбе с болезнью и разделяющих людей. В рамках проекта SputnikPro было интересно встретиться онлайн с журналистами из разных стран, чтобы поговорить о том, что мы можем сделать, чтобы на своем посту противостоять слухам, поставить заслон на их пути. Это наш вклад в общую борьбу", – отметил Щедров.

Молодые профессионалы из Бразилии, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Мексики, Сербии, Таиланда и других стран активно задавали вопросы о роли СМИ в условиях пандемии, подходах к фактчекингу и противодействию фейкам. "Вебинар попал в самую точку. Многие журналисты сейчас работают из дома, доступ к достоверным источникам информации осложняется, при этом мы должны продолжать работать на нашу аудиторию", – подчеркнула Насэдже Рут из угандийской газеты New Vision.

"Олег Щедров поделился с нами базовыми подходами к отслеживанию фейков, что полезно и для журналиста, и для простого читателя, а также проиллюстрировал свои тезисы интересными примерами и ответил на наши вопросы. Противодействие фейкам в традиционных и особенно в социальных медиа – непростая задача. Но обсуждение показало, что можно двигаться вперед, если есть понимание проблемы и способов её решения", – поделился впечатлениями Чамара Суманпала, представляющий интернет-портал Roar Media (Шри-Ланка).

Вебинар состоялся при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.