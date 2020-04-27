ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

МОСКВА, 27 АПР – РИА Новости. В такой большой стране, как Россия, могут быть существенные различия в заболеваемости COVID-19 между регионами, но, в любом случае, пока нет веских причин для успокоения, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Безусловно, в такой большой стране могут быть существенные различия в заболеваемости между регионами, обусловленные, в том числе, объективными причинами. В любом случае, пока нет веских причин для успокоения", - подчеркнула она.
По словам представителя ВОЗ, "главное в настоящий момент, чтобы принимаемые меры были оправданными и продиктованы как эпидемиологической обстановкой, так и возможностями регионов по сдерживанию эпидемии".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.