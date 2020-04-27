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2020-04-27T15:30
https://ria.ru/20200427/1570634558.html
В Иране оценили сообщения о планах США по продлению оружейного эмбарго
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РИА Новости

В Иране оценили сообщения о планах США по продлению оружейного эмбарго

15:30 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Вашингтон "перестать мечтать" на фоне появившейся в New York Times статьи о том, что США прорабатывают план, согласно которому смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, для продления эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновления более жестких санкций.
"Два года назад (госсекретарь США) Помпео и его босс объявили о "прекращении участия США" в СВПД, мечтая о том, что их "максимальное давление" поставит Иран на колени. Учитывая полный провал этой политики, он теперь хочет быть участником СВПД. Перестаньте мечтать: народ Ирана всегда решает свою судьбу", - написал Зариф в Twitter.
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Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники в администрации, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.
Издание сообщило, что госсекретарь планирует пойти по этому пути, если Совет Безопасности ООН откажется от продления эмбарго на поставки оружия Тегерану. При этом газета отметила, что Россия почти наверняка наложит вето на попытку возобновления эмбарго, так же может поступить Китай. В ответ, по сведениям издания, США попробуют заявить, что они формально остаются государством-участником соглашения (СВПД), несмотря на заявление американского президента. США, как формальный участник соглашения, скажут, что Иран его нарушает, поскольку производит ядерное топливо в объемах, превышающих те, которые зафиксированы в договоре. Предполагается, что после этого США должны возобновить более суровые санкции против Ирана.
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Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаИранСШАВ мире
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