В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1678

БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1678, за сутки выявлены 33, вс его жертвами вируса стали 22, выздоровели 1162 человека, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, 23 человека вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1678 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1162 человека вылечились, 22 человека умерли, 494 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, состояние 26 - как средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, за истекший всего было проведено 128,807 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.