В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1678

"В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, 23 человека вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1678 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1162 человека вылечились, 22 человека умерли, 494 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, состояние 26 - как средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в сообщении оперштаба.