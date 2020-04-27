В Воронеже коронавирусом заразились более 40 врачей и пациентов больницы

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 41 врача и пациента в больнице "Электроника", которая является одной из крупнейших в Воронеже , сообщило областное правительство.

"Пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа для лечения COVID-19 и на амбулаторное лечение (пациенты с бессимптомным протеканием болезни). Всего речь идет о 41 человеке, из которых 26 — работники отрасли здравоохранения", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что больница "Электроника" работает в штатном режиме. В приемном отделении была проведена дезинфекция и взяты анализы на коронавирус у всех сотрудников. По данным облправительства, результаты этих анализов — отрицательные.

"На сегодня прекращен прием пациентов в отделениях неврологического и нейрохирургического профилей. Сотрудники и пациенты этих отделений будут находиться на карантине не менее 2 недель. Персонал переведен на круглосуточный режим пребывания в больнице. Изолированные медработники продолжают оказывать помощь оставшимся в отделениях пациентам. У медперсонала и пациентов этих отделений также отрицательные результаты анализа на COVID-19", - информируют областные власти.

По данным на утро понедельника, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 358 человек. Умерли восемь пациентов с COVID-19. Выздоровели 57 человек.