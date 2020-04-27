В Нижнем Новгороде 13 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Сообщение о нарушении подачи теплоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром в понедельник.

"В результате утечки на трубопроводе было нарушено теплоснабжение в 31 многоквартирном жилом доме, в которых проживают 13 тысяч человек, и двух социально значимых объектах (1 детский сад, 1 школа)", - говорится в сообщении.