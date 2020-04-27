В Нижнем Новгороде 13 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Тринадцать тысяч человек остались без теплоснабжения в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о нарушении подачи теплоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром в понедельник.
"В результате утечки на трубопроводе было нарушено теплоснабжение в 31 многоквартирном жилом доме, в которых проживают 13 тысяч человек, и двух социально значимых объектах (1 детский сад, 1 школа)", - говорится в сообщении.
Аварийные бригады проводят ремонтно-восстановительные работы, ориентировочное время завершения работ – 21.00 мск 27 апреля.