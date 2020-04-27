Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В рамках исполнения постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 Минздравом России до всех субъектов Российской Федерации были доведены межбюджетные трансферты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам",- говорится в сообщении.
Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав РФ, уточнили в пресс-службе.
Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, получат 50 тысяч рублей в месяц; средний и младший медперсонал - 25 тысяч рублей в месяц; врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусом - 80 тысяч рублей в месяц; среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч рублей в месяц, уточнили в пресс-службе.
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