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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:35
https://ria.ru/20200427/1570634108.html
Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571366_0:0:2762:1554_1036x0_80_0_0_5df6dec3d5b4e2c18d1c655eb2403c7a.jpg
РИА Новости

Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам

15:21 27.04.2020 (обновлено: 15:35 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В рамках исполнения постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 Минздравом России до всех субъектов Российской Федерации были доведены межбюджетные трансферты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам",- говорится в сообщении.
Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав РФ, уточнили в пресс-службе.
Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, получат 50 тысяч рублей в месяц; средний и младший медперсонал - 25 тысяч рублей в месяц; врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусом - 80 тысяч рублей в месяц; среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч рублей в месяц, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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