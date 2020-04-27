Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам

"В рамках исполнения постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 Минздравом России до всех субъектов Российской Федерации были доведены межбюджетные трансферты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам",- говорится в сообщении.