Матвиенко оценила устойчивость российской финансовой системы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Финансовая система России сейчас устойчива, несмотря на COVID-19, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник.
"За всю историю у нас самые большие запасы золотовалютных запасов. ФНБ если расходовать разумно, его не на один год хватит", - сказала сенатор в ходе онлайн-конференции.
Она отметила, что у нас нет оснований для паники, "экономику страны не ожидают какие-либо потрясения".
Матвиенко также подчеркнула, что меры по поддержке экономики, которые озвучивают президент, правительство, "обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф