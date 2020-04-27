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2020-04-27T15:18
https://ria.ru/20200427/1570633806.html
Хабиров прокомментировал вечеринку в Стерлитамаке во время самоизоляции
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РИА Новости

Хабиров прокомментировал вечеринку в Стерлитамаке во время самоизоляции

15:18 27.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 27 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал мэра Стерлитамака за вечеринку в ночном клубе города во время режима самоизоляции и назвал это "безалаберностью".
Ранее канал РЕН ТВ сообщил, что в одном из клубов башкирского Стерлитамака провели вечеринку, несмотря на объявленный режим самоизоляции. После этого правоохранители пресекли деятельность развлекательного клуба и организовали проверку.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
"В субботу и воскресенье любовался, как в Стерлитамаке выдерживается режим самоизоляции. У них там, значит, клуб ночной открыт, куда ходят десятки посетителей, танцуют, радуются жизни. Я считаю, что это безалаберность, и прошу отнестись к этому серьезно. Второй по величине город в республике, и если "взорвете" Стерлитамак, то по вашей вине произойдет... Неужели не могли предположить, что у вас под носом целый ночной клуб орудует?" - сказал на заседании оперштаба Хабиров, обращаясь к мэру Стерлитамака.
Он попросил правоохранительные органы дать правовую оценку и привлечь к ответу руководство клуба.
"После поступления сообщения в дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 570 человек, 72 из них выздоровели, 14 скончались.
Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2022003
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