Хабиров прокомментировал вечеринку в Стерлитамаке во время самоизоляции

УФА, 27 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал мэра Стерлитамака за вечеринку в ночном клубе города во время режима самоизоляции и назвал это "безалаберностью".

Ранее канал РЕН ТВ сообщил, что в одном из клубов башкирского Стерлитамака провели вечеринку, несмотря на объявленный режим самоизоляции. После этого правоохранители пресекли деятельность развлекательного клуба и организовали проверку.

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"В субботу и воскресенье любовался, как в Стерлитамаке выдерживается режим самоизоляции. У них там, значит, клуб ночной открыт, куда ходят десятки посетителей, танцуют, радуются жизни. Я считаю, что это безалаберность, и прошу отнестись к этому серьезно. Второй по величине город в республике, и если "взорвете" Стерлитамак, то по вашей вине произойдет... Неужели не могли предположить, что у вас под носом целый ночной клуб орудует?" - сказал на заседании оперштаба Хабиров, обращаясь к мэру Стерлитамака.

Он попросил правоохранительные органы дать правовую оценку и привлечь к ответу руководство клуба.

"После поступления сообщения в дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 570 человек, 72 из них выздоровели, 14 скончались.

Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.