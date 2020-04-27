Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич поблагодарил Россию за помощь военных специалистов в борьбе с COVID-19 на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко

Встреча Дачича с главой российского диппредставительства прошла в понедельник в МИД Сербии. Перед разговором за закрытыми дверями стороны сошлись во мнении, что эпидемиологическая ситуация в стране благодаря принимаемым мерам улучшается.

"В ходе встречи министр Дачич поблагодарил посла Боцан-Харченко за большую помощь, которую российская сторона оказала Республике Сербии в борьбе с коронавирусом, передав в дар медицинские средства и оборудование", - цитирует министра МИД.

"Министр Дачич отметил и значимость прибытия команды российских экспертов в Сербию , которые передали опыт нашим службам и внесли важный вклад в борьбу против коронавируса" - указало ведомство.

Президент Сербии Александр Вучич встретился в минувшую субботу со специалистами Минобороны РФ, которые помогают сербским коллегам в борьбе с COVID-19. Он заявил, что очень им благодарен, и что "они сделали все, что в их силах и боролись исключительным образом".

По данным минобороны РФ, к понедельнику российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 110 объектах в 23 сербских городах. Военные медики также провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов с коронавирусом.

Минобороны РФ перебросило 3-4 апреля 11 авиарейсами Ил-76 в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, технику, спецоборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники для помощи в борьбе с коронавирусом.