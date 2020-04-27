В Белгородской области число заболевших COVID-19 выросло до 269

"По состоянию на 27 апреля зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 269, из них 27 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.

В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения. По данным на понедельник число заболевших не изменилось.