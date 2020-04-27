В Белгородской области число заболевших COVID-19 выросло до 269

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Число жителей Белгородской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 27 - до 269 человек, сообщило областное правительство в понедельник.
"По состоянию на 27 апреля зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 269, из них 27 выявлены в последние сутки", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения. По данным на понедельник число заболевших не изменилось.
В воскресенье губернатор региона Евгений Савченко сообщил о смерти заболевшего коронавирусом врача-онколога. Таким образом, число скончавшихся инфицированных в регионе выросло до трех.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.