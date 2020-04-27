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2020-04-27T15:15
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Суд продлил арест ректора воронежского опорного вуза
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РИА Новости

Суд продлил арест ректора воронежского опорного вуза

15:15 27.04.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до 27 июля обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, говорится в сообщении суда.
Следствие объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Колодяжного 2 марта, кроме него фигурантами дела о мошенничестве стали еще четыре должностных лица вуза. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2020 года ректор вуза получил от подчиненного не менее 2 миллионов рублей взятки за покровительство по службе.
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Кроме того, по данным следствия, с января 2015 года по 19 февраля 2020 года должностными лицами университета на имя "не менее 14 подчиненных сотрудников учебного заведения" были изготовлены приказы об их ежемесячном премировании. В результате сотрудники получили не менее 70 миллионов рублей бюджетных средств, которые "были переданы руководству учебного заведения", указывает СК. Фигуранты дела были задержаны, и 4 марта Ленинский районный суд Воронежа арестовал Колодяжного до 28 апреля.
"Ленинский районный суд Воронежа 27 апреля ... продлил срок содержания под стражей Колодяжному С.А. по 28.07.2020 включительно", - говорится в сообщении суда.
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Суд добавляет, что сам фигурант и его защита возражали против продления заключения под стражей, прося избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Общее число студентов вуза составляет 20 тысяч человек. В университете обучаются студенты из 57 стран.
Колодяжный помимо руководства вузом также является депутатом воронежской областной думы, членом фракции "Единая Россия", председателем комитета по строительной политике. Был избран в 2015 году по партийным спискам.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
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