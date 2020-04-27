Испания отозвала запрос о помощи к НАТО по борьбе с коронавирусом

"Испании в настоящее время не требуется никакой дополнительной помощи от стран НАТО", - сообщается в письме, в котором высоко оценивается "бесценная помощь, полученная от союзников", и не исключается, что Испания повторно обратится за помощью в будущем, учитывая "непредсказуемое" развитие данного санитарного кризиса.
Правительство Испании утверждает, что страна уже преодолела критический момент в борьбе с коронавирусом и что нехватка необходимых медсредств была восстановлена. Издание также утверждает со ссылкой на правительственные источники, что запрос о помощи был "политическим жестом, чтобы продемонстрировать, что Испания стучится в дверь всех международных организаций".
Издание отмечает, что семь стран откликнулись на призыв Испании о помощи: Литва, Эстония, Турция, Польша, Чехия, Люксембург и Германия. Газета подчеркивает, что в случае с Литвой, Эстонией и Турцией помощь оказывалась в ответ на выгоду от защиты, которую обеспечивают испанские войска: истребители Испании в прибалтийских республиках и ракетные батареи у сирийской границы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.