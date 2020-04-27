Испания отозвала запрос о помощи к НАТО по борьбе с коронавирусом

Правительство Испании утверждает, что страна уже преодолела критический момент в борьбе с коронавирусом и что нехватка необходимых медсредств была восстановлена. Издание также утверждает со ссылкой на правительственные источники, что запрос о помощи был "политическим жестом, чтобы продемонстрировать, что Испания стучится в дверь всех международных организаций".