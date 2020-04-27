Ученые и врачи отстают от коронавируса на полшага, заявили в РАН

"Это всего лишь говорит о том, что ваш организм уже когда-то встретился с этим вирусом, возможно, вы перенесли болезнь в очень легкой или даже бессимптомной форме. Но мы не знаем, защищают ли эти антитела, являются ли они тем типом нейтрализующих антител, которые при встрече с тем же возбудителем защитят организм", — пояснила врач.