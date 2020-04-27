Ученые и врачи отстают от коронавируса на полшага, заявили в РАН

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ученые и врачи, изучающие новую коронавирусную инфекцию, пока идут на полшага позади самой болезни. Об этом заявила академик РАН, доктор медицинских наук, специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Во время программы зашла речь о том, будут ли вскоре сняты или продлены ограничительные меры из-за пандемии.
"Очевидно, что эта проблема имеет несколько пластов: экономический, медицинский и психологический. <...> Про медицинский: здесь невероятное количество мифов и правды, основанной на научных фактах. Но даже там, где обсуждаются научные факты, они не всегда трактуются правильно. К сожалению, вирус пока еще на полшага впереди нас, в наших знаниях, наших попытках узнать его лучше", — пояснила академик.
Намазова-Баранова подчеркнула, что наличие антител к вирусу совсем не обязательно означает иммунитет к нему.
"Это всего лишь говорит о том, что ваш организм уже когда-то встретился с этим вирусом, возможно, вы перенесли болезнь в очень легкой или даже бессимптомной форме. Но мы не знаем, защищают ли эти антитела, являются ли они тем типом нейтрализующих антител, которые при встрече с тем же возбудителем защитят организм", — пояснила врач.
В связи с этим, добавила она, вероятность заразиться повторно пока еще высока.
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