"Лукойл" допустил обвал цен нефти Brent по аналогии с WTI

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Лукойл" допускает резкое снижение цен нефти марки Brent, аналогичное обвалу котировок майских фьючерсов WTI до отрицательных значений, из-за пандемии COVID-19, которая спровоцировала снижение спроса на углеводороды и затоваривание нефтяных хранилищ, говорится в проспекте евробондов компании, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Котировки поставочных фьючерсов на американскую нефть марки WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. Это происходило из-за окончания торговли майским фьючерсом на бирже, а также из-за быстрого заполнения мировых нефтехранилищ нефтью в связи падением спроса из-за пандемии коронавируса.
"После вспышки коронавируса (COVID-19) ослабление спроса на углеводороды привело к резкому снижению цен на нефть марки Brent до уровня ниже 16 долларов за баррель. Более того, в апреле 2020 года цены на сырую нефть в Западном Техасе впервые в истории упали ниже нуля из-за снижения спроса и ограниченных имеющихся мощностей для хранения в Соединенных Штатах. Не может быть никаких гарантий того, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченной емкости хранилищ не приведут к аналогичному резкому снижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent", - говорится в проспекте.
Хотя ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться в Китае с соответствующим восстановлением спроса на углеводороды, точные масштабы и продолжительность его негативного воздействия на мировую экономику остаются неопределенными, уточняется в проспекте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.