"Лукойл" допустил обвал цен нефти Brent по аналогии с WTI

"После вспышки коронавируса (COVID-19) ослабление спроса на углеводороды привело к резкому снижению цен на нефть марки Brent до уровня ниже 16 долларов за баррель. Более того, в апреле 2020 года цены на сырую нефть в Западном Техасе впервые в истории упали ниже нуля из-за снижения спроса и ограниченных имеющихся мощностей для хранения в Соединенных Штатах. Не может быть никаких гарантий того, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченной емкости хранилищ не приведут к аналогичному резкому снижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent", - говорится в проспекте.