В ДНР заявили о 101 нарушении перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские силовики 101 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявляли, что с 13 по 20 апреля зафиксировали 48 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 20 по 27 апреля было зафиксировано 101 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 325 мин и снарядов калибром 120, 82 и 122 миллиметра. Повреждения получили 34 дома и пять объектов инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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