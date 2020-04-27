В Новосибирской области у 52 сотрудников медорганизаций выявили COVID-19

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Почти 4 тысячи сотрудников медицинских организаций Почти 4 тысячи сотрудников медицинских организаций Новосибирской области с начала пандемии протестировали на коронавирус , выявлено 52 инфицированных, сообщает в понедельник областное правительство.

По данным на утро понедельника, всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347, из них 17 детей. За последние сутки выявлено 42 новых случая COVID-19. Выписано 39 человек, четыре пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – шесть человек. Всего в регионе проведено почти 25 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе протестировано уже 3894 сотрудника медицинских организаций. В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений…", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что в итоге всего коронавирус был выявлен у 52 сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал. У 28 из них нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно.

В сообщении уточняется, что единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

"По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Большинство имеют бытовой путь передачи. Установлен круг контактировавших с инфицированными, включая пациентов, родственников и коллег. Они находятся под меднаблюдением, у всех взяты тесты на коронавирусную инфекцию. Проведена полная дезинфекция помещений, медицинские организации продолжают работу", - сообщили в облправительстве, отметив при этом, что в профильных инфекционных отделениях до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая внутрибольничного заражения коронавирусом.