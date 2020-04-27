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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:04
https://ria.ru/20200427/1570632933.html
В Новосибирской области у 52 сотрудников медорганизаций выявили COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области у 52 сотрудников медорганизаций выявили COVID-19

15:04 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Почти 4 тысячи сотрудников медицинских организаций Новосибирской области с начала пандемии протестировали на коронавирус, выявлено 52 инфицированных, сообщает в понедельник областное правительство.
По данным на утро понедельника, всего в Новосибирской области количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 347, из них 17 детей. За последние сутки выявлено 42 новых случая COVID-19. Выписано 39 человек, четыре пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ – шесть человек. Всего в регионе проведено почти 25 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
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"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе протестировано уже 3894 сотрудника медицинских организаций. В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений…", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в итоге всего коронавирус был выявлен у 52 сотрудников медорганизаций, включая немедицинский персонал. У 28 из них нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно.
В сообщении уточняется, что единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.
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"По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Большинство имеют бытовой путь передачи. Установлен круг контактировавших с инфицированными, включая пациентов, родственников и коллег. Они находятся под меднаблюдением, у всех взяты тесты на коронавирусную инфекцию. Проведена полная дезинфекция помещений, медицинские организации продолжают работу", - сообщили в облправительстве, отметив при этом, что в профильных инфекционных отделениях до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая внутрибольничного заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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