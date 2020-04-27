В России почти 400 беременных заражены коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти 400 беременных женщин в России заражены коронавирусом, 276 из них находятся в Москве, заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

"Сейчас в России с подтвержденным коронавирусом зарегистрировано около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве. К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений", - сказала Адамян.

Она отметила, что в условиях пандемии лучше отложить процедуру ЭКО до улучшения эпидемиологической ситуации.

"Если уже проведена стимуляция и все готово для пункции фолликула, то целесообразно завершить этот цикл, провести забор яйцеклетки, оплодотворить ее. Оплодотворенные эмбрионы надо повергнуть криопрезервации, а перенос отложить на более благоприятный период с возможной прединплатанционной генетической диагностикой", - уточнила Адамян.