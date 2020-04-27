В МЧС предложили ужесточить наказание за нарушения пожарной безопасности

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. МЧС России предлагает ужесточить ответственность за нарушения пожарной безопасности, которые привели к значительному ущербу или гибели людей, сообщил на совещании у президента РФ глава министерства Евгений Зиничев.
"В целом предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, значительный ущерб или, тем более, гибель людей", - сказал Зиничев.
По его словам, к этой работе предполагается привлечь МВД и Росгвардию. Зиничев отметил, что предложения по ужесточению ответственности ведомство планирует направить президенту России.
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