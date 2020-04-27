Путин оценил возможность усилить ответственность за пожары

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Постоянное повышение ответственности не всегда ведет к улучшению ситуации по существу, но если пожары устраивают, чтобы прикрыть вырубку леса, надо усиливать наказание за это действие, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность ужесточения ответственности за пожары.
На совещании с Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ прозвучало предложение ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
"Что касается усиления санкций... Конечно, нужно смотреть за реалиями, но сразу хочу сказать свое отношение к этому делу - постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу. Что касается тех, кто совершает такие правонарушения для того, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, - сомнений нет, я полностью с этим согласен", - сказал Путин.
27 апреля, 14:30Путин поручил регионам не забывать об угрозе паводков и пожаров