Путин оценил возможность усилить ответственность за пожары

"Что касается усиления санкций... Конечно, нужно смотреть за реалиями, но сразу хочу сказать свое отношение к этому делу - постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу. Что касается тех, кто совершает такие правонарушения для того, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, - сомнений нет, я полностью с этим согласен", - сказал Путин.