ГП предложила изменить формирование списка системообразующих предприятий

"Минэкономразвития России указано на необходимость разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, обновленные критерии позволят претендовать на включение в данный перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в интернете и транспортную доступность удаленных территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другим. Игорная деятельность не отнесена к их числу.