На севере-востоке Сирии пропали двое американских военных

БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Военная машина армии США подверглась нападению неизвестной вооруженной группы в провинции Дейр-эз-Зор, судьба двух американских военнослужащих, находившихся в автомобиле, неизвестна, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия Фадаия".
По данным телеканала, военные США подверглись нападению во время следования с месторождений Омар в направлении месторождений Танак. Военная машина марки Hammer после нападения обнаружена полностью сгоревшей. Судьба военных и их местонахождение неизвестны.
Это не первое нападение на американских военных в Сирии. При засаде на армейский патруль в апреле в провинции Дейр-эз-Зор был убит офицер армии США и два бойца "Сирийских демократических сил".
Также сообщалось о нападении на военную машину армии США в провинции Эль-Хасаке, в результате чего несколько американских солдат получили ранения.